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Миккельсен покинул Citroen и завершит сезон в Hyundai

5 сентября 2017, вторник. 16:09 Авто

Норвежский гонщик Андреас Миккельсен, выступающий в WRC, завершит нынешний сезон в составе Hyundai, сообщает Autosport. Чемпионат WRC этого года пилот начинал в составе Citroen. Кого именно он заменит в составе команды пока не сообщается. Вместе с тем ожидается, что в следующем сезоне скандинав также будет выступать за Hyundai.

В сезоне WRC-2017 Миккельсен в общем зачёте чемпионата занимает 11 место, имея в своём активе 39 очков. Лучший результат он показал на Ралли Германии, где финишировал вторым.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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WRC
Новости. Авто
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