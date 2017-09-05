Миккельсен покинул Citroen и завершит сезон в Hyundai

Норвежский гонщик Андреас Миккельсен, выступающий в WRC, завершит нынешний сезон в составе Hyundai, сообщает Autosport. Чемпионат WRC этого года пилот начинал в составе Citroen. Кого именно он заменит в составе команды пока не сообщается. Вместе с тем ожидается, что в следующем сезоне скандинав также будет выступать за Hyundai.

В сезоне WRC-2017 Миккельсен в общем зачёте чемпионата занимает 11 место, имея в своём активе 39 очков. Лучший результат он показал на Ралли Германии, где финишировал вторым.