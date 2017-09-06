«Форс Индия»: осталось договориться со спонсорами Переса о продлении контракта

Заместитель руководителя «Форс Индия» Отмар Зафнауэр рассказал, в чём состоит сложность продления контракта с Серхио Пересом.



«Осталось не так много согласовать с Пересом относительно продления контракта. Я не думаю, что для кого-то является секретом, что у него были мексиканские спонсоры с тех пор, как он начал гоняться. Сложность с Серхио состоит в том, что с ним фактически нужно подписывать два контракта. Мы полностью всё согласовали с Пересом, но нам ещё нужно всё решить с его спонсорами», — цитирует Зафнауэра Nextgen-Auto.