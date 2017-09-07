Алёшин примет участие в четвёртом этапе чемпионата России по дрэг-рейсингу

9-10 сентября на автодроме «Крепость Грозная» в городе Грозном состоятся финальные этапы чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC и чемпионата Северо-Кавказского Федерального округа (ЧСКФО). В нём примет участие и пилот программы SMP Racing Михаил Алёшин, сообщает страница SMP RDRC в «Инстаграме».

Экс-пилот Indycar примет участие в показательных заездах. Его соперником на Show Battle станет Мария Панова. Большую часть сезона Алёшин провёл в составе команды IndyCar Schmidt Peterson Motorsports.

Анонс об участии Алёшина на этапе по дрэг-рейсингу можно посмотреть на странице SMP RDRC в «Инстаграме».