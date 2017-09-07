Хюлькенберг призывает «Пирелли» улучшить дождевые шины

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг считает, что «Пирелли» необходимо улучшить свои дождевые шины. По ходу Гран-при Италии дирекция гонки была вынуждена многократно откладывать старт квалификации из-за сложных условий на треке.



«Дождь был не столь сильным, и на трассе было не так много стоячей воды. Проблема состоит в том, что шины сделаны так, чтобы вытеснять лишь определённое количество литров воды. В противном случае аквапланирование случается довольно легко, и конечно же, пилоты не хотят этого. Возможности гоночного директора ФИА Чарли Уайтинга были ограничены.

Думаю, что в будущем мы должны продолжить работу с «Пирелли», чтобы улучшить ситуацию. Потому что в прошлом с другими производителями шин мы всё ещё могли ездить в таких условиях. Единственной проблемой является то, что у нас не так много тестов и, конечно же, испытаний на мокрой трассе, поэтому «Пирелли» сложно улучшиться», — цитирует Хюлькенберга немецкий канал Sport1.