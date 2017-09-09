Вассёр: Леклеру следует сосредоточиться на Формуле-2

Глава «Заубера» Фредерик Вассёр заявил, что на данном этапе чемпионата в команде не готовы обсуждать кандидатуры пилотов на следующий сезон, отметив, что пока гонщику Формулы-2 Шарлю Леклеру следует сосредоточиться на том, чтобы успешно завершить чемпионат в младшей серии.

«Думаю, что обсуждать вопрос о пилотах ещё рано. Шарлю следует сфокусироваться на Формуле-2, остаётся несколько этапов и вести такие разговоры преждевременно. Надеюсь, что на определённом этапе мы начнём вести переговоры с „Феррари“, но откровенно говоря, даже в вопросе Шарля обсуждать что-то рано», — приводит слова Вассёра Crash.