Гасли одержал вторую победу подряд в Супер Формуле

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Пьер Гасли добыл вторую победу подряд на этапах Супер Формулы. В гонке на трассе «Автополис» француз стартовал пятым, сумев прорваться на второе место, он долгое время вёл борьбу за лидерство с Томоки Нодзири. В связи с поздним пит-стопом последнего, а затем и техническими проблемами, японец выбыл из борьбы, отдав первое место Гасли.
Вторым к финишу пришёл Феликс Розенквист, тройку лидеров замкнул Казуи Одзима.
Супер Формула. «Автополис». 10 сентября
1. Пьер Гасли (Team Mugen)
2. Феликс Роезнквист (Sunoco Team Lemans) +1,558
3. Казуи Одзима (Sunoco Team Lemans) +7,638
4. Хироаки Исиура ( Inging-Toyota) +8,555
5. Юдзи Кунимото (P.mucerumo) +9,009
6. Камуи Кобаяси (KCMG-Toyota) +9,457
7. Казуке Накадзима (KCMG-Toyota) +14,663
8. Джанн Марденборо +14,980
9. Коудаи Цукакоси (Real SF) +31,150
10. Юи Секигучи +44,899.