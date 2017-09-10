Гасли одержал вторую победу подряд в Супер Формуле

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Пьер Гасли добыл вторую победу подряд на этапах Супер Формулы. В гонке на трассе «Автополис» француз стартовал пятым, сумев прорваться на второе место, он долгое время вёл борьбу за лидерство с Томоки Нодзири. В связи с поздним пит-стопом последнего, а затем и техническими проблемами, японец выбыл из борьбы, отдав первое место Гасли.

Вторым к финишу пришёл Феликс Розенквист, тройку лидеров замкнул Казуи Одзима.

Супер Формула. «Автополис». 10 сентября

1. Пьер Гасли (Team Mugen)

2. Феликс Роезнквист (Sunoco Team Lemans) +1,558

3. Казуи Одзима (Sunoco Team Lemans) +7,638

4. Хироаки Исиура ( Inging-Toyota) +8,555

5. Юдзи Кунимото (P.mucerumo) +9,009

6. Камуи Кобаяси (KCMG-Toyota) +9,457

7. Казуке Накадзима (KCMG-Toyota) +14,663

8. Джанн Марденборо +14,980

9. Коудаи Цукакоси (Real SF) +31,150

10. Юи Секигучи +44,899.