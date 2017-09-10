Хьюз — победитель второй гонки Формулы-3 на «Нюрбургринге», Мазепин — 11-й

Джейк Хьюз стал победителем второй гонки Формулы-3 на трассе «Нюрбургринг». Второе место занял лидер общего зачёта Ландо Норрис. Третьим к финишу пришёл Каллум Илотт.
Российский пилот Никита Мазепин финишировал 11-м, Мик Шумахер завершил гонку на 15-м месте.
Формула-3. «Нюрбургринг». Вторая гонка
1. Джейк Хьюз (HitechGP)
2. Ландо Норрис (Carlin) +0,539
3. Каллум Илотт (Prema Powerteam) +12,767
4. Тадасуке Макино (HitechGP) +13,814
5. Ральф Арон (HitechGP) +15,205
6. Фердинанд Габсбург (Carlin) +16,196
7. Джои Моусон (Van Amersfoort Racing) +26,790
8. Харрисон Ньюи (Van Amersfoort Racing) +33,639
9. Джоэль Эрикссон (Motopark) +36,104
10. Джехан Дарувала (Carlin) +37,452
11. Никита Мазепин (HitechGP) +37,919
...
15. Мик Шумахер (Prema Powerteam) +45,722.