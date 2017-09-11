Роберт Кубица был нестабилен на длинных сериях кругов на тестах

По информации обозревателя Motorsport Magazine Марка Хьюза, польский гонщик Роберт Кубица хотя и показал впечатляющую скорость на тестах с «Рено» в этом году, но был нестабилен на длинных сериях кругов. Это вызывает вопросы относительно его готовности к возвращению в Формулу-1 в качестве боевого пилота. На первых тестах за рулём гибридного болида «Рено» в Венгрии он показал более быстрые круги на длинных сериях, чем кустановили Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер в гонках. Однако определённая нестабильность указывала на то, что ему, возможно, нужно ещё улучшить свою физическую форму после семилетнего отсутствия в Формуле-1.



Ранее поляк попросил «Рено» освободить от контракта, чтобы иметь возможность претендовать на места в других командах. Предполагается, что этими командами являются британский «Уильямс» и швейцарский «Заубер».