Довициозо: вопрос о чемпионстве полностью открыт

Пилот «Дукати» Андреа Довициозо ожидает упорной борьбы за титул с «Хондой» в оставшихся пяти гонках, так как полагает, что оставшиеся треки в большинстве своём не подойдут ни «Дукати», ни «Хонде». На текущий момент у Довициозо и Марка Маркеса («Хонда»), возглавляющих личный зачёт, по 199 очков.



«Я думаю, что борьба будет полностью открытой. Марк Маркес и «Хонда» подтвердили, что они действительно сильны на данный момент. Но мы также подтвердили это на некоторых треках, при определённых условиях. Теперь мы быстры там, где обычно не были быстры», — приводит слова Довициозо Motorsport.