Верляйн: гонка в Сингапуре — любимая в сезоне

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн, поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Сингапура, признавшись, что этот этап является для него любимым во всём чемпионате.

«Не могу дождаться возвращения в Сингапур. Это моя любимая гонка в сезоне. Мне вообще нравятся гонки в ночное время суток, но Сингапур — совсем другой уровень, в том числе и с точки зрения атмосферы. Мне нравится вызов пилотирования на городской трассе.

Мы вырываемся из привычной рутины наших уик-эндов, и это отличные перемены. Будет захватывающий уик-энд, и я с нетерпением жду возвращения в болид", — приводит слова немца пресс-служба «Заубера».