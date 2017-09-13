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NASCAR. Даника Патрик покинет команду Stewart-Haas Racing по окончании сезона

13 сентября 2017, среда. 09:36 Авто

Американская гонщица Даника Патрик объявила, что по окончании сезона-2017 покинет команду Stewart-Haas Racing (SHR), за которую гоняется в NASCAR на протяжении шести лет. Команда не смогла подыскать спонсора, который бы поддерживал её выступления в следующем году. Bakery Nature, спонсировавшая Патрик, вышла из трёхлетней сделки всего после одного года партнёрства. Не исключено, что 2018 год Патрик проведёт вне гонок.

«Для меня было большой честью гоняться за команду Тони Стюарта и Джина Хааса в течение последних шести сезонов. Вместе мы завоевали поул «Дайтоны-500» и семь раз финишировали в топ-10, также у нас были захватывающие гонки.

Моё время в команде, однако, закончилось из-за нового спонсорского соглашения. Я хочу, чтобы SHR повезло с их новым спонсорством и пилотом», — написала Патрик на своей странице в «Фейсбуке».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Даника Патрик NASCAR
Новости. Авто
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