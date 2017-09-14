Прост: это позор, что в Ф-1 нет Буэми

Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1 Ален Прост считает несправедливым то, что в «Королевских автогонках» не выступает Себастьен Буэми.



После того как швейцарец потерял место боевого гонщика «Торо Россо», он успел стать лучшим пилотом в Формуле-Е. А в июле этого года 28-летний Буэми помогал тестировать шины «Пирелли» на трассе «Поль Рикар».



«Это просто позор, что Буэми больше нет в Формуле-1. Он по-прежнему является одним из самых быстрых гонщиков в мире», — рассказал Прост в интервью швейцарскому изданию Blick.