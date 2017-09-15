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«Рено» и «Торо Россо» объявили о прекращении сотрудничества

15 сентября 2017, пятница. 13:33 Авто

Французский автопроизводитель «Рено» и итальянская команда Формулы-1 «Торо Россо» объявили о досрочном прекращении контракта. «Renault Sport Racing может подтвердить, что совместно с „Торо Россо“ мы договорились о прекращении партнёрства в конце сезона-2017», — гласит сообщение «Рено» для прессы.

Команда «Торо Россо» использовала двигатели «Рено» в 2014, 2015 и 2017 годах, набрав за это время 137 очков. Лучшим результатом являются два четвёртых места Макса Ферстаппена в сезоне-2015.

Таким образом, теперь «Торо Россо» может перейти на моторы «Хонда», а освободившуюся вакансию клиента «Рено» должна занять команда «Макларен».

«Макларен» подтвердил разрыв с «Хондой» и перейдёт на моторы «Рено»
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Торо Россо
Новости. Авто
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