«Форс Индия»: велики шансы, что команда будет называться «Форс Рэйсинг»

Операционный директор «Форс Индия» Оттмар Зафнауэр, заявил, что уже в следующем сезоне команда может получить новое название. Слухи о возможном переименовании появились ещё летом, теперь же руководство команды обсуждает и возможные варианты нового названия.

«Вопрос переименования ещё полностью не решён, но велики шансы, что команда получит название „Форс Рэйсинг“, — приводит слова Зафнауэра Auto Motor und Sport.

«Форс Индия» выступает в Формуле-1 под нынешним названием с 2008 года. В нынешнем чемпионате она занимает четвёртое место в зачёте Кубка конструкторов.