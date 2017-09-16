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Феттель выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Хэмилтон — пятый, Квят — 13-й

16 сентября 2017, суббота. 17:04 Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Сингапура Формулы-1. Второе и третье места заняли пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо. Лидер сезона — Льюис Хэмилтон — остался пятым.

Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» показал 13-е время.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:39,491
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,323
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,349
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,578
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,635
6. Валттери Боттас («Мерседес») +1,319
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,522
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,688
9. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,907
10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,565

Выбыли во втором сегменте:

11. Джолион Палмер («Рено»)
12. Серхио Перес («Форс Индия»)
13. Даниил Квят («Торо Россо»)
14. Эстебан Окон («Форс Индия»)
15. Ромен Грожан («Хаас»)

Выбыли в первом сегменте:

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Фелипе Масса («Уильямс»)
18. Лэнс Стролл («Уильямс»)
19. Паскаль Верляйн («Заубер»)
20. Маркус Эрикссон («Заубер»)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1 Формула-1 Гран-при Сингапура
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