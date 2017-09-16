Феттель: не знаю, откуда взялось такое время

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации Гран-при Сингапура, в которой он завоевал поул.

«Не знаю, откуда взялось это время. Утром я испытывал трудности, так что это было невероятно. Мне нравится эта трасса. Машина работала не лучшим образом, но становилась всё лучше, лучше и лучше. Мы довольны результатом.

Сейчас мне необходимо успокоиться. Машина была великолепна, как и трасса. Здорово, когда всё собирается воедино. Этот результат нужно было завоевать", — цитирует немца Sky Sports.