Стролл: фантастический результат — и четыре очка для команды

Гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл прокомментировал восьмой результат по итогам гонки Гран-при Сингапура.

«Думаю, это была фантастическая гонка. В начале шёл дождь, так что было фантастически воспользоваться этим на старте, обгонять и по-настоящему пробиться через пелотон благодаря ошибкам других. После этого мы провели стабильную гонку, оставались хладнокровными. Я допустил одну ошибку, позволив Вандорну пройти меня. Я просто заблокировал колёса в седьмом повороте, и он прошёл, но в целом это фантастический результат — и четыре очка для команды», — приводит слова Стролла пресс-служба его команды.