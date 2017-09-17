Хюлькенберг: ты упорно работаешь по ходу уик-энда, а потом происходят такие вещи

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал сход на Гран-при Сингапура незадолго до финиша. До того как начались проблемы, немец занимал четвёртое место, а перед сходом занимал 10-ю позицию.

«Это была разочаровывающая гонка. Ты так упорно работаешь по ходу уик-энда, а потом происходят такие вещи. Это не здорово, но у нас технический вид спорта и командный спорт. К сожалению, у нас были определённые технические проблемы с двигателем, и нам пришлось сойти», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».