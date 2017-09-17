Вандорн: седьмое место – лучшее, на что я мог рассчитывать

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Сингапура Формулы-1, в которой он стал седьмым.



«Эта гонка определённо была полна событий. Сначала было очень непросто выступать в дождь, так что главной задачей было просто оставаться подальше от неприятностей, с чем я справился. А дальше мне просто удалось показать своё выступление. Думаю, седьмое место – лучшее, на что я мог рассчитывать. Возможно, я мог замахнуться и на шестое, но второй пит-стоп не сработал. Затем я просто постарался выжать из машины максимум», — отметил Вандорн для пресс-релиза своей команды.

Суицид по-итальянски: Хэмилтон выиграл в Сингапуре, «Феррари» столкнулись Феттель, Ферстаппен и Райкконен столкнулись в первом повороте, Даниил Квят разбил машину чуть позже.