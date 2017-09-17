Квят: я очень расстроен, но так бывает

Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят, выступающий в составе «Торо Россо», прокомментировал свою аварию на 11-м круге гонки Гран-при Сингапура, из-за которой он вынужден был досрочно завершить выступление.



«Как жаль! К сожалению, я допустил ошибку и упустил превосходную возможность добиться хорошего результата. Я сумел обойти Магнуссена, а сразу после этого заблокировал колёса и въехал в стену. Я не ожидал, что это произойдёт. Очень расстроен, но так бывает», — отметил Квят для пресс-релиза своей команды.

Суицид по-итальянски: Хэмилтон выиграл в Сингапуре, «Феррари» столкнулись Феттель, Ферстаппен и Райкконен столкнулись в первом повороте, Даниил Квят разбил машину чуть позже.