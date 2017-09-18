Отец Палмера подтвердил, что его сын нацелился на место в «Уильямсе»

Джонатан Палмер, отец пилота «Рено» Джолиона Палмера, подтвердил, что его сын не исключает возможности перехода в «Уильямс», однако для этого ему необходимо проявить себя в оставшихся гонках сезона. Напомним, что с сезона-2018 компанию Нико Хюлькенбергу в «Рено» будет составлять Карлос Сайнс-младший.



«Несколько хороших гонок — и в «Уильямсе» могут сделать пометку для себя. «Уильямс» желает выбрать для себя наилучший вариант, и у него есть шанс проявить себя в последующих нескольких гонках», — цитирует Джонатана Палмера Sportsmole.