Йохен Масс: Мик Шумахер — великий талант

Экс-пилот Формулы-1 Йохен Масс назвал Мика Шумахера очень талантливым гонщиком. Кроме того, по мнению Масса, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера обладает отличными человеческими качествами.



«Мик Шумахер — великий талант. В отличие от Макса Ферстаппена, Мик не самовлюблённый парень, он обладает отличными человеческими качествами. Да, вся его карьера связана с именем Михаэля, однако впереди у Мика ещё много работы, чтобы доказать, на что он на самом деле способен», — цитирует Масса T-Online.



Нынешний сезон 18-летний гонщик проводит в немецкой Формуле-3, занимая 11-е место в чемпионате после восьми этапов. На счету Шумахера один подиум — третье место на этапе в итальянской Монце.