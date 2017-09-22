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Ф-1 работает над микрофоном для усиления звука моторов

22 сентября 2017, пятница. 17:22 Авто

Коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес рассказал, что на данный момент ведутся работы над разработкой микрофона, который можно было бы крепить к выхлопной трубе, чтобы усилить звук мотора для телезрителей. Участие в этом принимает австралийский продюсер Дэвид Хилл, обладающий хорошей репутацией в мире спорта.

«Одна из вещей, которые мы хотим усилить в будущем, — это звук этого вида спорта, потому что это то, что болельщики чувствуют нутром, и это критически важно, судя по нашим исследованиям.

Дэвид Хилл работает с немецким концерном над разработкой керамического микрофона, который фактически может крепиться к выхлопной трубе, чтобы добиться истинного усиления звука для болельщиков», — цитирует Братчеса Reuters.

Источник: Reuters Сообщить об ошибке
Теги
Формула-1
Новости. Авто
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