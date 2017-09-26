Хэмилтон: грустно осознавать, что это последний Гран-при Малайзии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что ему будет грустно прощаться с Гран-при Малайзии, который исчезнет из календаря Ф-1 в 2018 году.



«Грустно осознавать, что это наш последний Гран-при в Сепанге, поскольку это определённо эпическая гонка, физическое испытание для нас, пилотов, а также для автомобилей и команды.



Я надеюсь, что мы сможем оказать честь нашим спонсорам Petronas, поскольку они были нашими большими болельщиками. И я надеюсь, что я и Валттери Боттас сможем одержать победу для них в их домашней гонке», — цитирует Хэмилтона F1i.