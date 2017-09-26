Тото Вольф: оставьте Мика Шумахера в покое

Глава «Мерседеса» Тото Вольф выступил против постоянного давления на пилота Формулы-3 Мика Шумахера. Отвечая на вопрос, станет ли тот в будущем частью программы «Мерседеса», Вольф предпочёл уклониться от конкретного ответа.

«Оставьте Мика Шумахера в покое. Он очень молод, но у него фамилия, которая обречена оказывать на него давление. Он хорошо справляется в Формуле-3, и в некоторой степени он является частью нашей компании», — цитирует Вольфа Speedweek.

Мик Шумахер проводит первый сезон в Формуле-3. После 27 гонок он занимает 11-е место в общем зачёте, имея в активе 94 очка.