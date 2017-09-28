Оба пилота «Хааса» получат в Малайзии обновлённые тормоза CI

Команда «Хаас» будет использовать на Гран-при Малайзии обновлённые тормозные диски с улучшенным охлаждением.



По ходу сезона Ромен Грожан переключался с использования тормозов Brembo на Carbone Industrie (CI) в поисках наиболее подходящего ему решения. Ему понравилось, как работают тормоза CI, однако проблемы с их охлаждением вынудили «Хаас» вернуться к использованию продукции Brembo.



В Малайзию «Хаас» привёз новые тормоза, с новыми каналами охлаждения от CI.



И Грожан, и его напарник Кевин Магнуссен будут использовать новинки на пятничной практике Гран-при Малайзии, сообщает Autosport.