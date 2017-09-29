Формула-1. Гран-при Малайзии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

29 сентября на уличной трассе «Сепанг» в Куала-Лумпуре состоятся пятничные тренировки 15-го этапа сезона-2017 Формулы-1 — Гран-при Малайзии. Первая сессия свободной практики стартует в 6:00 по московскому времени, вторая начнётся в 10:00.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободной практики Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Малайзии



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Малайзии