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Грожан: надеюсь, завтра дренажные решётки не будут отрываться

29 сентября 2017, пятница. 12:51 Авто

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал свою аварию во время второй тренировки Гран-при Малайзии, произошедшую после наезда правым задним колесом на открывшуюся дренажную решётку

«Я посмотрел видеозапись, на которой был виден оторвавшийся люк… Но (в машине) я ничего не видел. Я держал гоночную траекторию, а потом внезапно почувствовал сильный удар в заднее правое колесо, и следующее, что я понял, что машина больше неуправляема — она просто вращалась и летела в стену.

Я думаю, что с этой проблемой (с оторванным люком) разберутся. Это очень разочаровывает, потому что мы потеряли рабочее время на трассе в сложных условиях. Надеюсь, что мы нашли хорошие настройки на завтра и сможем добиться лучшей скорости, тогда как дождевые решётки будут оставаться на месте», — цитирует Грожана GPUpdate.

Источник: GPUpdate Сообщить об ошибке
Теги
Хаас Ф-1 Ромен Грожан Формула-1 Гран-при Малайзии
Новости. Авто
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