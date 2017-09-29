Грожан: надеюсь, завтра дренажные решётки не будут отрываться

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал свою аварию во время второй тренировки Гран-при Малайзии, произошедшую после наезда правым задним колесом на открывшуюся дренажную решётку



«Я посмотрел видеозапись, на которой был виден оторвавшийся люк… Но (в машине) я ничего не видел. Я держал гоночную траекторию, а потом внезапно почувствовал сильный удар в заднее правое колесо, и следующее, что я понял, что машина больше неуправляема — она просто вращалась и летела в стену.



Я думаю, что с этой проблемой (с оторванным люком) разберутся. Это очень разочаровывает, потому что мы потеряли рабочее время на трассе в сложных условиях. Надеюсь, что мы нашли хорошие настройки на завтра и сможем добиться лучшей скорости, тогда как дождевые решётки будут оставаться на месте», — цитирует Грожана GPUpdate.