Райкконен: пятничные результаты не слишком много значат

Пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился своими впечатлениями от работы болида на пятничной практике Гран-при Малайзии, по итогам которой он показал второе время на круге.



«Сегодня всё прошло гладко. Утром у нас была практика на влажной трассе, и мы проехали всего несколько кругов. Во второй половине дня сессия была прервана из-за проблем с трассой. Жаль, что мы не смогли отработать тренировку полностью, потому что мы наверняка могли ещё улучшиться. Но машина работает хорошо. На новом комплекте резины я допустил некоторые ошибки, но если не учитывать это, день прошёл хорошо. Время на круге, показанное сегодня, не слишком много значит, поскольку очевидно, что мы не знаем, над чем работали другие», — цитирует Райкконена пресс-служба «Феррари».