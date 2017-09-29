Гасли: это был особенный день, ощущения фантастические!

Новый пилот «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал свой дебют в двух пятничных практиках Гран-при Малайзии. Во второй тренировке Гасли стал 15-м.

«Сегодня были фантастические ощущения! Мой первый день в роли пилота Формулы-1, первые свободные практики… Это был особенный день. Когда я утром в первый раз выехал из боксов, это был очень эмоциональный момент. Я был очень счастлив и в то же время концентрировался на работе с командой, пытаясь с самого начала быть настолько конкурентоспособным и профессиональным, насколько это возможно.

Думаю, это был позитивный первый день. В утренней сессии были сложные условия, но я сумел довольно хорошо выступить на мокрой трассе. Днём во второй практике я продолжал учиться и привыкать к машине и всем процедурам. Должен сказать, что я чувствую себя всё более комфортно, круг за кругом. Конечно, мне всё ещё нужно время, чтобы стать ещё более уверенным в себе, но мы хорошо прогрессируем и двигаемся шаг за шагом. Теперь мы будем упорно работать вечером и сконцентрируемся на субботе. Не могу дождаться возвращения за руль!" — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».