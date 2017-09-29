Алонсо: пройти в третий сегмент будет сложно, но мы попробуем

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо, несмотря на пятое место во второй тренировке Гран-при Малайзии, не уверен, удастся ли ему в субботу пройти в третий сегмент квалификации.

«Без сомнений, два „Мерседеса“, „Форс Индия“ и „Рено“ прибавят, так что пройти в третий сегмент будет сложно, но мы попробуем побороться за последние позиции в третьем сегменте. Посмотрим, что мы можем сделать. Для нас смешанные условия были бы идеальными, потому что они всегда привносят непредсказуемость, элемент лотереи. В сухой, полностью нормальной гонке мы будем бороться за попадание в третий сегмент и несколько очков. На мокрой трассе можно всё выиграть или всё проиграть, так что в нашем положении, когда терять нечего, смешанные условия идеальны», — приводит слова Алонсо ESPN.