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«Пирелли» добавит шестой тип резины в линейку шин в 2018 году

29 сентября 2017, пятница. 18:51 Авто

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола рассказал, какие изменения на 2018 год готовят в компании для Формулы-1.

«Мы определились с конструкцией шин и предоставили информацию об этом командам 1 сентября. У нас будет новая конструкция шин как спереди, так и сзади, вскоре мы предоставим дополнительную информацию.

Также мы работаем над составом резины, наша цель — сделать ещё один шаг в направлении мягких шин. В этом году мы были достаточно консервативны, но было сложно работать над новыми размерами с новыми машинами. Именно потому мы придерживались такой тактики. Теперь же мы ожидаем, что текущий «софт» в следующем году станет «медиумом».

Мы намерены увеличить линейку шин. Ещё не всё решено, но вероятно, в следующем году у нас будет больший выбор. Регламент не менялся, у пилотов будет право иметь на этап три состава шин, и увеличение линейки сделает их выбор более гибким", — цитирует Изолу F1Fanatic.

Источник: F1Fanatic Сообщить об ошибке
Теги
Пирелли
Новости. Авто
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