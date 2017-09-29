«Пирелли» добавит шестой тип резины в линейку шин в 2018 году

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола рассказал, какие изменения на 2018 год готовят в компании для Формулы-1.

«Мы определились с конструкцией шин и предоставили информацию об этом командам 1 сентября. У нас будет новая конструкция шин как спереди, так и сзади, вскоре мы предоставим дополнительную информацию.

Также мы работаем над составом резины, наша цель — сделать ещё один шаг в направлении мягких шин. В этом году мы были достаточно консервативны, но было сложно работать над новыми размерами с новыми машинами. Именно потому мы придерживались такой тактики. Теперь же мы ожидаем, что текущий «софт» в следующем году станет «медиумом».

Мы намерены увеличить линейку шин. Ещё не всё решено, но вероятно, в следующем году у нас будет больший выбор. Регламент не менялся, у пилотов будет право иметь на этап три состава шин, и увеличение линейки сделает их выбор более гибким", — цитирует Изолу F1Fanatic.