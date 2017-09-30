На машине Феттеля заменили мотор

«Феррари» приняла решение заменить мотор на болиде Себастьяна Феттеля, сообщает Motorsport.com. Во время третьей тренировки на трассе Сепанг немецкий гонщик был вынужден вернуться в боксы из-за проблем с силовой установкой.



Как стало известно позднее, проблемы возникли в одном из цилиндров, сам мотор избежал повреждений, однако в команде приняли решение заменить агрегат. Это четвертый двигатель для Феттеля в текущем сезоне, так что немец избежит наказания.



Главной проблемой для механиков «Феррари» является ограниченное время — между квалификацией и третьей тренировкой пройдёт менее двух часов.