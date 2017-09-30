Хэмилтон выиграл квалификацию ГП Малайзии, Феттель — последний

Лидер чемпионата, пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Малайзии. Хэмилтон показал время 1:30.076, что оказалось на 0,045 секунды быстрее, чем у Кими Райкконена из «Феррари». Третью строчку по итогам квалификации занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен с результатом на 0,465 медленнее, чем у Хэмилтона.
Лучшим из тех, кто не пробился в финал квалификации, стал Фелипе Масса. Кроме него через сито второго сегмента квалификации не смогли пройти Джолион Палмер, Лэнс Стролл и оба пилота «Торо Россо», причём Сайнс смог опередить Пьера Гасли в дебютной для француза квалификации Формулы-1.
В первом сегменте из борьбы выбыли Роман Грожан, Кевин Магнуссен, оба пилота «Заубера» и Себастьян Феттель. Механики «Феррари» не успели закончить работу по замене двигателя до начала квалификации, и в итоге немец так и не смог поставить хоть какое-нибудь время по ходу первого сегмента.
Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:30.076
2. Кими Райкконен («Феррари») +0,045
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,465
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,519
5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,682
6. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,402
7. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,506
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,531
9. Серхио Перес («Форс Индия») +1,582
10. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,628
Выбыли во втором сегменте:
11. Фелипе Масса («Уильямс»)
12. Джолион Палмер («Рено»)
13. Лэнс Стролл («Уильямс»)
14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
15. Пьер Гасли («Торо Россо»)
Выбыли в первом сегменте:
16. Ромен Грожан («Хаас»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Паскаль Верляйн («Заубер»)
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
20. Себастьян Феттель («Феррари»)