Хэмилтон выиграл квалификацию ГП Малайзии, Феттель — последний

Лидер чемпионата, пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Малайзии. Хэмилтон показал время 1:30.076, что оказалось на 0,045 секунды быстрее, чем у Кими Райкконена из «Феррари». Третью строчку по итогам квалификации занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен с результатом на 0,465 медленнее, чем у Хэмилтона.



Лучшим из тех, кто не пробился в финал квалификации, стал Фелипе Масса. Кроме него через сито второго сегмента квалификации не смогли пройти Джолион Палмер, Лэнс Стролл и оба пилота «Торо Россо», причём Сайнс смог опередить Пьера Гасли в дебютной для француза квалификации Формулы-1.



В первом сегменте из борьбы выбыли Роман Грожан, Кевин Магнуссен, оба пилота «Заубера» и Себастьян Феттель. Механики «Феррари» не успели закончить работу по замене двигателя до начала квалификации, и в итоге немец так и не смог поставить хоть какое-нибудь время по ходу первого сегмента.



Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:30.076

2. Кими Райкконен («Феррари») +0,045

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,465

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,519

5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,682

6. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,402

7. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,506

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,531

9. Серхио Перес («Форс Индия») +1,582

10. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,628



Выбыли во втором сегменте:



11. Фелипе Масса («Уильямс»)

12. Джолион Палмер («Рено»)

13. Лэнс Стролл («Уильямс»)

14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)

15. Пьер Гасли («Торо Россо»)



Выбыли в первом сегменте:



16. Ромен Грожан («Хаас»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Паскаль Верляйн («Заубер»)

19. Маркус Эрикссон («Заубер»)

20. Себастьян Феттель («Феррари»)