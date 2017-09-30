Хэмилтон: я удивлён победой в квалификации

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон отметил, что был удивлён темпом своего болида в квалификации. По словам Льюиса, перед началом квалификации в команде не были уверены в том, каким будет итоговый результат.



«Для Малайзии этот этап станет последним, но я никогда не видел здесь такой поддержки, такого количества болельщиков. Мы не знали, как всё пойдёт сегодня. На тренировках Феттель был очень быстр, но нашим инженерам удалось переломить ход ситуации в свою пользу. Я удивлён тем, что смог завоевать поул, но я счастлив», — цитирует Motorsport-Magazin Хэмилтона.