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Боттас: сегодня работа не принесла своих плодов

30 сентября 2017, суббота. 14:12 Авто

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас подчеркнул, что выбрал бы другой пакет настроек на квалификацию, если бы у него была возможность вернуться назад. Боттас занял пятую строчку по итогам квалификационных заездов Гран-при Малайзии, уступив своему напарнику Льюису Хэмилтону семь десятых секунды.

«Сложно говорить сейчас, после квалификации. Если бы у меня была возможность вернуться назад, то я выбрал бы другой пакет настроек. Нужно всё проанализировать. Нужно посмотреть, в чём именно были различия между мной и Льюисом. Разница в темпе в третьем сегменте была просто огромной. Нужно понять, что произошло с болидом, это большой объём работы. Иногда он приносит плоды, иногда — нет. Сегодня я этих плодов не получил. Надеюсь, что в гонке нам хватит темпа, чтобы опередить «Феррари» обеими машинами, а не только одной», — цитирует Autosport Боттаса.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас Формула-1 Гран-при Малайзии
Новости. Авто
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