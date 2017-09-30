Боттас: сегодня работа не принесла своих плодов

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас подчеркнул, что выбрал бы другой пакет настроек на квалификацию, если бы у него была возможность вернуться назад. Боттас занял пятую строчку по итогам квалификационных заездов Гран-при Малайзии, уступив своему напарнику Льюису Хэмилтону семь десятых секунды.



«Сложно говорить сейчас, после квалификации. Если бы у меня была возможность вернуться назад, то я выбрал бы другой пакет настроек. Нужно всё проанализировать. Нужно посмотреть, в чём именно были различия между мной и Льюисом. Разница в темпе в третьем сегменте была просто огромной. Нужно понять, что произошло с болидом, это большой объём работы. Иногда он приносит плоды, иногда — нет. Сегодня я этих плодов не получил. Надеюсь, что в гонке нам хватит темпа, чтобы опередить «Феррари» обеими машинами, а не только одной», — цитирует Autosport Боттаса.