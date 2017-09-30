Булье: приложенные пилотами усилия оправдались

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье прокомментировал итоги квалификации Гран-при Малайзии, выразив удовлетворение работой и результатом пилотов.

«На протяжении уик-энда пилоты команды работали над развитием болида, и их усилия оправдались. Стоффель хорош весь уик-энд и достиг лучшего для себя результата в квалификациях. Фернандо не совсем доволен своим кругом, но у него по-прежнему есть неплохие возможности.

В гонке мы можем быть не так быстры, как в квалификации, но темп других команд также вызывает вопросы. Надеемся, Гран-при станет непредсказуемым и мы извлечём из этого пользу", — приводит слова Булье пресс-служба «Макларена».