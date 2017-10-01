Хэмилтон оторвался от Феттеля в общем зачёте на 34 очка

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачёте чемпионата после завершения Гран-при Малайзии. Заняв второе место, он добавил в копилку ещё 18 очков, в то время как его ближайший преследователь Себастьян Феттель завершил гонку на четвёртом месте, завоевав 12 очков. Таким образом, разрыв между ними в турнирной таблице пилотов возрос до 34 очков.

Победитель гонки Макс Ферстаппен занимает шестое место в чемпионате, имея в активе 93 очка.

Формула-1. Общий зачёт

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 281.

2. Себастьян Феттель («Феррари») – 247.

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 222.

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 177.

5. Кими Райкконен («Феррари») – 138.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 93.

7. Серхио Перес («Форс Индия») – 76.

8. Эстебан Окон («Форс Индия») – 57.

9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») – 48.

10. Нико Хюлькенберг («Рено») – 34.

11. Фелипе Масса («Уильямс») – 33.

12. Лэнс Стролл («Уильямс») – 32.

13. Ромен Грожан («Хаас») – 26.

14. Стоффель Вандорн («Макларен») – 13.

15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 11.

16. Фернандо Алонсо («Макларен») – 10.

17. Джолион Палмер («Рено») – 8.

18. Паскаль Верляйн («Заубер») – 5.

19. Даниил Квят («Торо Россо») – 4.