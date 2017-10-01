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Хэмилтон оторвался от Феттеля в общем зачёте на 34 очка

1 октября 2017, воскресенье. 11:52 Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачёте чемпионата после завершения Гран-при Малайзии. Заняв второе место, он добавил в копилку ещё 18 очков, в то время как его ближайший преследователь Себастьян Феттель завершил гонку на четвёртом месте, завоевав 12 очков. Таким образом, разрыв между ними в турнирной таблице пилотов возрос до 34 очков.

Победитель гонки Макс Ферстаппен занимает шестое место в чемпионате, имея в активе 93 очка.

Формула-1. Общий зачёт

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 281.
2. Себастьян Феттель («Феррари») – 247.
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 222.
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 177.
5. Кими Райкконен («Феррари») – 138.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 93.
7. Серхио Перес («Форс Индия») – 76.
8. Эстебан Окон («Форс Индия») – 57.
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») – 48.
10. Нико Хюлькенберг («Рено») – 34.
11. Фелипе Масса («Уильямс») – 33.
12. Лэнс Стролл («Уильямс») – 32.
13. Ромен Грожан («Хаас») – 26.
14. Стоффель Вандорн («Макларен») – 13.
15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 11.
16. Фернандо Алонсо («Макларен») – 10.
17. Джолион Палмер («Рено») – 8.
18. Паскаль Верляйн («Заубер») – 5.
19. Даниил Квят («Торо Россо») – 4.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Малайзии
Новости. Авто
1 октября 2017, воскресенье
12:04 Хэмилтон: в этот уик-энд у «Мерседеса» не было темпа
11:52 Хэмилтон оторвался от Феттеля в общем зачёте на 34 очка
11:50 Феттель признан гонщиком дня по итогам Гран-при Малайзии
11:44 Феттель столкнулся со Строллом после финиша Гран-при Малайзии
11:38 Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Малайзии
11:25 Райкконен: в случившемся некого винить
10:59 Хэмилтон может встать на колено во время исполнения гимна США в Остине
09:33 Феттель: ожидаю, что вернусь в лидирующую группу
09:17 На болиде Феттеля заменили силовую установку
06:00 Формула-1. Гран-при Малайзии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 10:00
01:03 Риккардо: в гонке «Мерседес» будет консервативен
30 сентября 2017, суббота
23:10 Райкконен: надеюсь, в гонке проеду больше, чем 100 метров
22:51 Палмер: я всего в двух позициях от топ-10
21:58 Сайнс: я не удивлён скоростью Гасли
20:42 Булье: приложенные пилотами усилия оправдались
19:16 Гасли: завоевать титул Суперформулы будет здорово, но лучше выступить в Остине
18:21 Ки: Гасли очень хорош на протяжении всего уик-энда
18:01 Палмер обвинил Ферстаппена в аварии на практике: это вопрос уважения
17:40 Вольф: понимаю, что чувствует Феттель
17:21 Райкконен: разочаровывает, что я не стал первым
16:53 Хюлькенберг: не был уверен в попадании в третий сегмент
16:47 Вандорн: у нас есть всё необходимое для борьбы
16:31 Перес: я заболел и не был готов на сто процентов
16:31 Сайнс-младший: я не удивлён результатами квалификации
16:31 Окон: в Малайзии у меня лучшая квалификация в сезоне
15:52 Хорнер: надеемся быть конкурентоспособными в гонке
15:38 Риккардо: эти пять сотых — мой подарок Максу на день рождения
15:33 Ферстаппен: надеюсь, обойдётся без бутербродов
15:06 Алонсо: сохранить место в десятке будет непросто
14:56 Феттель: поломки — часть гонок
14:55 Гасли: оцениваю свой дебют очень позитивно
14:33 Марко: работа Гасли была впечатляющей
14:14 Феттеля допустили до старта ГП Малайзии
14:12 Боттас: сегодня работа не принесла своих плодов
14:11 Хэмилтон: я удивлён победой в квалификации
13:08 Хэмилтон выиграл квалификацию ГП Малайзии, Феттель — последний
12:49 В гонке Формулы-4 ни одна машина не добралась до финиша
12:13 Булье: я бы предпочёл, чтобы Алонсо остался
11:34 Хэмилтон: сейчас самое время обсудить продление контракта
11:33 На машине Феттеля заменили мотор
10:21 Райкконен — лучший на третьей тренировке в Малайзии
10:15 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация. Онлайн-трансляция
09:05 Лауда: Льюис — величайший гонщик в истории
06:00 Формула-1. Гран-при Малайзии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
00:59 Боттас полагает, что новинки могли негативно отразиться на работе «Мерседеса»
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