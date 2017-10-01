Боттас: это был не тот уик-энд, которого ожидали в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги гонки Гран-при Малайзии, в которой он финишировал пятым. Финн посетовал на отсутствие темпа, отметив, что в команде ожидали совершенно другого уик-энда.

«Это был не тот гоночный уик-энд, которого мы ожидали, когда приехали сюда, ведь мы реально могли здесь выступить сильно, но начиная с пятницы, мы испытывали трудности, которые случились и сегодня. Нам просто не хватало темпа.

Нам было сложно сделать машину достаточно хорошей в этих условиях. Что касается моего темпа, то это уже немного другая история. Я думаю, на всё это есть разные причины, которые мы должны выяснить", — приводит слова Боттаса Sky Sports.