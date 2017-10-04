Марко: «Ред Булл» думает о возможной замене Риккардо

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко не исключает возможности ухода Даниэля Риккардо из австрийской команды в 2019 году.

«У Ферстаппена более долгосрочный контракт. Но Риккардо уже на рынке. Мы должны искать альтернативы. Мы не можем позволить себе быть неготовыми к этому», — цитирует Марко немецкое издание Auto Motor und Sport.



В следующем сезоне в «Рено» из «Торо Россо» переходит Карлос Сайнс-младший, права на которого остаются у «Ред Булл». А это значит, что в 2019 году австрийская команда может вернуть его.