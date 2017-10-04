Лёб и «Пежо» остаются в ралли-кроссе на сезон-2018

Компания «Пежо» продолжит выступления в чемпионате мира по ралли-кроссу в 2018 году вместе с Себастьеном Лёбом, сообщает Autosport.



«Наша цель на сезон-2018 – победа в чемпионате», – подчеркнул глава компании «Пежо» Жан-Филипп Импарато.



Ранее французский девятикратный чемпион мира по ралли подчёркивал, что компания может свернуть свою программу из-за доминирования «Фольксваген». Лёб не исключал возвращения в чемпионат мира по ралли (WRC). Пока неизвестно, кто станет напарником Лёба в следующем сезоне WRX.