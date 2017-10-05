Перес: я оправился от вирусной инфекции и буду готов к ГП Японии на 100%

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес чувствует себя полностью оправившимся от вирусной инфекции, которая едва не привела к отказу от участия в Гран-при Малайзии. Мексиканец заверил, что будет на 100% готов к гонке в Японии.

«Я думаю, что в этот уик-энд буду на 100% в форме. У меня была сильная вирусная инфекция, и это сильно ударило по мне, на выздоровление потребовалось довольно много времени. На мышечном уровне мне буквально не хватало сил, мне было очень тяжело.



Мне очень повезло с тем, что гонка сложилась для меня легко. Но в общем было сложно. Был период, когда с четверга до начала пятницы я думал, что не смогу провести гоночный уик-энд с учётом моего состояния. Постепенно мне становилось лучше», — цитирует Переса F1i