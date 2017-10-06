Риккардо: болиды «Феррври» были очень быстры даже на «софте»

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Японии. На сухой трассе на первой тренировке австралиец смог показать третье время.

«Мы продолжаем прогрессировать, но я до сих пор не уверен, что мы задаём темп. У нас был хороший уик-энд в Малайзии, но сегодня утром «Феррари» показала, что даже на шинах «софт» их болиды довольно быстры, а «Мерседес» может прибавить в субботу.



У нас довольно хорошая машина, но я думаю, что у них всё ещё есть преимущество. Поэтому нам нужно отыграть немного времени на круге, чтобы они были более напуганы и обеспокоены», — цитирует Риккардо GPUpdate.