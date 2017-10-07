Стюарды не накажут Переса за блокировку Стролла

Стюарды Гран-при Японии решили не наказывать Серхио Переса за помеху Лэнсу Строллу в квалификации. Мексиканец помешал пилоту «Уильямса» в первой попытке Q1, и Стролл не смог подняться выше 18-го места. Однако стюарды решили, но Перес не мог избежать блокировки.

«По ходу квалификации машины медленно входили в 16-й поворот, чтобы создать задел от машин впереди них. Когда так сделали несколько машин подряд, это создало эффект гармошки и привело к инциденту между Пересом и Строллом. Перес готовился к быстрому кругу позади нескольких машин.

Пьер Гасли был позади Стролла и прошёл его перед 16-м поворотом. Из-за этого Перес оказался в 17-м повороте тогда же, когда и Стролл на быстром круге. Оба пилота на слушании согласились, что без других машин такой ситуации бы не возникло, а из-за Гасли избежать её было нельзя. Следовательно, стюарды решили, что хотя Перес определённо помешал Строллу, он сделал это вынуждено, и никаких санкций к нему применено не будет», — приводит заявление стюардов GP Update.