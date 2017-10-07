Леклер посвятил отцу завоевание титула в Формуле-2

Новоиспечённый чемпион Формулы-2 Шарль Леклер прокомментировал завоевание титула, а также поделился планами на будущее.



«Это волшебные ощущения. У нас получился отличный сезон. С точки зрения скорости мы всегда были очень и очень быстры. Исключения составляет лишь этап в Монце, но там была моя ошибка. Я хочу посвятить этот титул своему отцу (Эвре Леклер скончался в июне этого года. — Прим. «Чемпионата»). В прошлом году я посвящал свои успехи Жюлю Бьянки, в этом сезоне — своему отцу. Надеюсь, мне не придётся это делать в следующем году.

Что касается роли Prema в успехе, то всегда важно выступать в нужной команде. Мне кажется, мы проделали с ними отличную работу. Впервые я поверил в возможность чемпионства уже после первой гонки в Барселоне.

Планы на будущее? Сейчас я позвоню своим менеджерам. Они отказывались мне что-либо говорить до тех пор, пока я не завоюю титул. Так что самое время связаться с ними и узнать как можно больше», — приводит слова монегаска пресс-служба Формулы-2.