Стрельникова: и Маркелов и Гьотто ещё могут побороться за 2-е место в зачёте Ф-2

Руководитель команды Формула-2 Russian Time Светлана Стрельникова прокомментировала выступление пилотов Артёма Маркелова и Луки Гьотто в первой гонке на этапе в Испании. По мнению функционера, её итоги оставляют шансы обоим гонщикам побороться за второе место в общем зачёте чемпионата.

«Я испытываю смешанные чувства от гонки. Лука пилотировал хорошо и заслужил подиум, но ему не совсем повезло с сейфти-каром. Что касается Артёма, у него был провальный старт, но он сумел вернуться. В том числе запомнилось то, как он обогнал Мацуситу. Также нужно отметить его хорошую работу с шинами. Оба пилота ещё могут побороться за 2-е место в общем зачёте чемпионата с Оливером Роулендом». — приводит слова Стрельниковой пресс-служба Russian Time.

Артём Маркелов отстаёт от Оливера Роуленда на 7 очков, а Лука Гьотто на 9.