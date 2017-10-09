Хорнер: сжигание четырёх литров масла по ходу гонки неприемлемо

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз поднял тему сжигания моторного масла в двигателях Формулы-1. Наиболее остро этот вопрос стоял перед началом сезона, когда в «Ред Булл» потребовали от ФИА прозрачности в правилах потребления моторного масла по ходу Гран-при. В январе 2017 года Кристиан Хорнер высказал свои подозрения, что «Мерседес» использует этот трюк для того, чтобы поднять мощность двигателя в третьем сегменте квалификации.



ФИА пояснила, что подобные технологии находятся под запретом и будут признаны не соответствующими регламенту в случае их обнаружения, однако техническая комиссия не выявила никаких нарушений в двигателях «Мерседес» и «Феррари». В конечном итоге федерация автоспорта приняла решение ограничить потребление моторного масла до 0,9 литра на 100 километров. В сезоне-2018 эта цифра снизится ещё на 0,3 литра.



«Сжигание четырёх литров масла по ходу гонки неприемлемо. Как будто на болидах стоят дизельные двигатели. Это противоречит концепции экологически чистой гибридной Формулы-1», — приводит слова Хорнера Motorsport-Total.