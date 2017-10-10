РДС провела церемонию награждения по итогам сезона-2017

Российская дрифт серия провела торжественную церемонию награждения по итогам сезона-2017. Церемония состоялась 8 октября в Сочи в банкетном зале «Рембрандт» на берегу Чёрного моря, сообщает пресс-служба чемпионата.



Кубок за первое место получил победитель сезона Георгий Чивчян и команда «ФОРВАРД АВТО». Второе место по итогам сезона досталось Павлу Бусыгину и команде «Toyo Tires x Gorilla Energy». Третье место — Аркадию Цареградцеву и команде FailCrew.



Призы в специальных номинациях от команды РДС получили:

«Дизайн года» — Фёдор Дзежиц.

«Старт года» -Александр Дмитренко.

«Прорыв года» — Павел Бусыгин.

«Лучший менеджер» — Мария Найт.

«За волю к победе» — Антон Сваринский.

«Самый яркий проезд года» — ddkaba за проезд на 4-м этапе в Сочи.

«Лучшая работа с фанатами на этапах» — команда «Автопрофи».