Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

РДС провела церемонию награждения по итогам сезона-2017

10 октября 2017, вторник. 18:30 Авто

Российская дрифт серия провела торжественную церемонию награждения по итогам сезона-2017. Церемония состоялась 8 октября в Сочи в банкетном зале «Рембрандт» на берегу Чёрного моря, сообщает пресс-служба чемпионата.

Кубок за первое место получил победитель сезона Георгий Чивчян и команда «ФОРВАРД АВТО». Второе место по итогам сезона досталось Павлу Бусыгину и команде «Toyo Tires x Gorilla Energy». Третье место — Аркадию Цареградцеву и команде FailCrew.

Призы в специальных номинациях от команды РДС получили:
«Дизайн года» — Фёдор Дзежиц.
«Старт года» -Александр Дмитренко.
«Прорыв года» — Павел Бусыгин.
«Лучший менеджер» — Мария Найт.
«За волю к победе» — Антон Сваринский.
«Самый яркий проезд года» — ddkaba за проезд на 4-м этапе в Сочи.
«Лучшая работа с фанатами на этапах» — команда «Автопрофи».

Источник: Russian Drift Series Сообщить об ошибке
Теги
Дрифт
Новости. Авто
10 октября 2017, вторник
18:30 РДС провела церемонию награждения по итогам сезона-2017
18:12 Шварцман может войти в гоночную академию «Феррари»
17:49 Вольф — о проблемах «Феррари»: когда ты развиваешься, то доходишь до предела
17:00 Брагин: моя победа в «Туринге» не стала внезапной
16:57 Клэр Уильямс родила мальчика
16:28 Маркес: продолжу выкладываться на 100% в каждом из оставшихся Гран-при
16:00 На Russian Motorsport Forum приедут руководители «Дакара» и TCR
15:20 Феттель: конечно, положение в чемпионате теперь сложнее
15:17 Фёдоров рассказал о победе на Кубке чемпионов RDS
14:37 Росберг: Алонсо сам виноват в том, что выбирал неправильные команды
13:32 Риккардо: Феттель очень суеверен, постоянно носит амулет на удачу
13:00 31 октября будет представлен новый моторный регламент Ф-1
12:27 Пэдди Хопкирк — фаворит на место нового президента BDRC
11:53 Маркьонне: «Феррари» была наказана за игнорирование контроля качества
11:02 Руководство Ф-1 нацелилось на проведение уличной гонки в Нидерландах
10:38 Хасегава: «Хонда» продолжит бороться до конца сезона
10:05 Брандл: на равных болидах противостояние Хэмилтон — Ферстаппен будет эпичным
10:01 Ферстаппен: не ожидал, что «Ред Булл» будет так силён
00:26 Браун: я сочувствую «Феррари»
9 октября 2017, понедельник
23:30 Росберг: после эфира на Sky меня прозвали «Наверное»
22:32 Росберг: участие Кубицы в ГП США в составе «Торо Россо» только навредит
21:46 Вильнёв: Феттель и Райкконен — лучшая пара пилотов в пелотоне
20:41 Росберг: Боттас зря распространяется о своих проблемах
20:02 На болиде Хэмилтона могли возникнуть те же проблемы, что и у Феттеля
19:25 «Ред Булл» намерен сохранить Ферстаппена и Риккардо в составе до 2020 года
19:17 Маркьонне: «Феррари» ещё не проиграла сезон
18:58 Боттас: весь сезон не могу справиться с «суперсофтом»
17:25 Хасегава: ФИА противоречит сама себе
16:25 «Торо Россо»: пока рано утверждать, что Квят и Гасли будут гоняться в 2018 году
15:46 Хэмилтон: дети? Мне даже на моих собак времени не хватает
15:42 Хюлькенберг: болид «Рено» недостаточно надёжен
15:41 Марко: до вторника решим, кто будет пилотировать второй болид «Торо Россо» в США
15:25 Хорнер: сжигание четырёх литров масла по ходу гонки неприемлемо
15:13 Сайнс: мне потребуется время, чтобы привыкнуть к новой машине
14:45 Масса: в следующем сезоне «Уильямс» сможет побороться с «Форс Индия»
14:34 Сироткин предложил «Торо Россо» свою кандидатуру на сезон-2018
14:19 Марко: слухи о возможном уходе Ферстаппена меня не беспокоят
13:25 Марко: не трагично, если в Остине вместо Гасли выступит другой гонщик
12:59 Вольф: в текущем сезоне у Хэмилтона нет слабых мест
12:45 Арривабене: никто в команде не виноват в сходе Феттеля
11:35 Боттас: я понимаю решение «Мерседеса» об обмене позициями с Хэмилтоном
11:05 Палмер: Абитебуль дал понять, что желает видеть Сайнса в «Рено» уже в этом году
10:31 Мик: «Ситроен» провёл исключительный уик-энд в Испании
09:19 Мартин Труэкс выиграл гонку NASCAR Cup в Шарлотт
00:55 Вольф: в двигателе Хэмилтона нет неисправностей
Все новости RSS
Партнерский контент