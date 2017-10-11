Смит сохранит место в KTM в следующем году

Пилот MotoGP Брэдли Смит, выступающий за команду Red Bull KTM, продолжит выступать за команду и в следующем году, сообщает Motorsport.

Таким образом, финский гонщик Мика Каллио, выступивший в этом сезоне на нескольких этапах, останется в команде в качестве тест-пилота. В общем зачёте Смит занимает 23-е место и имеет в активе 14 очков. Отметим, что Каллио, выступивший в гораздо меньшем количестве гонок, уступает ему всего 3 очка.

«KTM поддерживает Смита с тестов 2016 года в Валенсии. Он хорошо тренируется и упорно работает на каждой практике, в квалификациях и гонках. Мы сохраним его в 2018 году и надеемся на улучшение результатов», — заявляют в команде.