Алонсо может принять участие в гонке «24 часа Дейтоны»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо может принять участие в известной гонке «24 часа Дейтоны», сообщает PaddockTalk.

Алонсо и команда из Уокинга ведут переговоры о возможном участии испанца в суточном марафоне. Гонка «24 часа Дейтоны» пройдёт в январе 2018 года, когда в Формуле-1 будет межсезонье, а потому вероятность того, что Алонсо получит свой шанс, достаточно высока.

Кроме того, в известном шоу во Флориде примет участие и команда руководителя «Макларена» Зака Брауна — United Autosports.

В нынешнем сезоне Алонсо принимал участие в гонке «Инди 500», в связи с чем пропустил этап Формулы-1 в Монако.